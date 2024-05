Caritas, cresce la povertà a Catania: +34 per cento dal 2019

I dati sono stati presentati stamattina

CATANIA – Aumenta la povertà a Catania. Lo rilevano i numeri dei servizi della Caritas Diocesana presentati stamane nella Curia Arcivescovile alla presenza, tra gli altri dell’Arcivescovo Mons. Luigi Renna.

Le richieste di aiuto registrate dai servizi della Caritas diocesana evidenziano una crescita definita “allarmante”, con 356.259 interventi effettuati nel corso del 2023, quasi 13mila in più rispetto all’anno precedente.

Il quinquennio 2019-2023

Allargando l’analisi al quinquennio 2019-2023, la rilevazione evidenzia in maniera più strutturata le difficoltà economiche e sociali della città attraverso il punto d’osservazione dell’azione della Caritas sul territorio: 356mila nel 2023 contro i 237mila del 2019 (+34%).

Sono stati 4.401 gli utenti registrati dal Centro di Ascolto nel 2023 (+ 605 rispetto al 2022). Da un’elaborazione dei dati registrati tramite il sistema OspoWeb di Caritas Italiana emerge che mediamente si tratta di uomini (72%), italiani (50%), con figli (51%) nella fascia di età compresa tra 25 e 54 anni (63%).

Sono centinaia i volontari che operano a Catania grazie anche all’8xmille alla Chiesa Cattolica e alle donazioni di cittadini, aziende e associazioni del territorio e in profonda interconnessione con le istituzioni e gli altri servizi di aiuto locali.

L’Help Center

L’Help Center della Caritas è un pronto soccorso sociale che quotidianamente, festivi inclusi, garantisce ascolto e interventi di supporto a persone vulnerabili per colazione, cena, vestiario, prodotti per l’infanzia, offrendo inoltre servizi igienici e una doccia calda.

In campo anche l’accoglienza per donne con minori vittime di violenza, consulenze per il disbrigo di pratiche burocratiche, sostegno economico per il pagamento delle utenze, consulenza legale e psicologica e mediazione bancaria tramite il microcredito.

Nel corso del 2023 l’elemento numericamente più significativo si conferma la mensa dell’Help Center della Stazione Centrale, dove si preparano e distribuiscono pasti caldi e altri beni di prima necessità per circa 750 interventi alimentari al giorno, pari a 277.695 all’anno.