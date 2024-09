Pace: “Agricoltura in crisi, quel concerto è stato inopportuno”

"Il territorio avrebbe bisogno di maggiori attenzioni per il comparto agricolo"

AGRIGENTO – “Nei giorni scorsi ho preferito non entrare in merito alla vicenda legata al concerto di Natale nella Valle dei Templi per evitare strumentalizzazioni, ma da cittadino della provincia di Agrigento e da onorevole non posso non solidarizzare con chi ritiene che, in questo preciso momento storico, il territorio avrebbe bisogno di maggiori attenzioni per il comparto agricolo”. Lo dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace.

“Anche io, alcune settimane fa, ho ricevuto l’invito a partecipare all’evento, ma ho preferito non accettare per rispetto verso chi sta attraversando uno dei momenti economici più critici – aggiunge – So quale importanza mediatica e d’immagine possa rivestire un concerto organizzato nella Valle dei Templi, ma, in questo periodo, la scelta del luogo è stata inopportuna”.