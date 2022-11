Caro bollette, Albanese: “Si rischia la pandemia energetica” VIDEO

Il leader degli industriali siciliani alla manifestazione contro il caro energia

PALERMO – “Rischiamo una pandemia energetica se non si interverrà in maniera tempestiva”. Il grido d’allarme di Alessandro Albanese intervenuto stamattina alla grande manifestazione di piazza di commercianti e imprenditori contro il caro energia organizzato da sindacati e associazioni datoriali in Sicilia.

“Chiediamo che il governo Schifani- dice il presidente di Confindustria Sicilia – si faccia portavoce con quello nazionale per far sì che si faccia prestissimo, perché le aziende non possono più aspettare. Ci sono dati allarmanti che porteranno la nostra società isolana in ginocchio se non si interviene tempestivamente”.