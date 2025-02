Caro bollette, sconto da 113 euro all’anno per 11 milioni di utenti: come richiederlo

I beneficiari e le date utili per presentare la domanda

ROMA – Il costo della bolletta della luce potrà finalmente scendere anche per i consumatori vulnerabili, cioè gli over 75 anni, i disabili e fragili economici.

L’Autorità Arera ha pubblicato le modalità per permettere il passaggio all’Stg (che dà automaticamente modo di avere uno sconto di 113 euro all’anno) ai cosiddetti “vulnerabili”, sia per chi è nella Maggior Tutela sia per chi è nel mercato libero e si tratta di ben oltre 11 milioni di consumatori, in modo tale da abbattere il caro bollette.

Bonus caro bollette, entro quando richiederlo

La misura è stata approvata il 16 gennaio e punta a sostenere le fasce più deboli della popolazione. Gli over 75 e le persone con disabilità in condizioni economiche svantaggiate potranno accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG), un regime transitorio studiato per garantire prezzi più equi sull’energia elettrica.

I vulnerabili potranno chiedere entro il 30 giugno prossimo di accedere al più conveniente servizio elettrico a Tutele Graduali, finora riservato solo a circa 4 milioni di utenze non vulnerabili assegnate con asta all’inizio 2024. E prima si presenta richiesta prima avverrà il passaggio. La modalità prevede l’invio della richiesta all’operatore che gestisce il Servizio a tutele graduali.

Come richiedere il bonus contro il caro bollette

Per usufruire dello sconto che potrebbe permettere di abbattere il caro bollette, i consumatori dovranno seguire le indicazioni che verranno pubblicate sui siti web delle aziende fornitrici. Il periodo utile per presentare la richiesta sarà compreso tra febbraio e il 30 giugno. La procedura sarà resa il più semplice possibile per facilitare l’adesione di tutti gli aventi diritto.

Anche chi si trova attualmente nel mercato libero dell’energia o nel servizio tutelato potrà optare per il passaggio al STG. Questa possibilità rappresenta un’opzione concreta per ridurre le spese energetiche in un periodo in cui i costi dell’elettricità sono in continua crescita.

