Nel giorno dei funerali della moglie e del figlio

MESSINA – “Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Io non mi fermo e vado avanti, questo è sicuro al 100 per cento. Ne sono certo”. Così Daniele Mondello padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, la Dj morta nelle campagne di Caronia con il figlio, durante i loro funerali nel Duomo di Messina.