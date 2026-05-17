Caruso-Minardo, la ‘strana coppia’ con grandi responsabilità

Cosa li unisce?

Cosa li mette insieme? Perché sistemarli in una foto, nella forma di ‘strana coppia’ della politica? Insomma, che ci azzeccano nello stesso ragionamento Marcello Caruso, neo-assessore alla Salute, e Nino Minardo, commissario di Forza Italia in Sicilia?

Intanto, condividono una tendenza – diciamo così – al basso profilo. Sono entrambi riservati e abbottonati. Avranno i loro bei grattacapi. E non vogliono esporsi, né commettere passi falsi dialettici.

Ma il motivo principale che li unisce è la grande responsabilità. Da Nino Minardo e da Marcello Caruso dipendono molte delle sorti future del governo e del centrodestra in crisi.

Il ‘pacificatore’

Minardo dovrà pacificare Forza Italia e il contesto generale. E’ l’uomo adatto per il suo aplomb di mediatore, con relativo e attrezzato fegato. Il rimpasto non ha sciolto i nodi delle guerre intestine della coalizione. Serviranno impegno e olio di gomito per tentare la ricucitura.

Un percorso non agevole, dopo le ultime vicende parlamentari, tra orizzonti di ‘conclavi’ e un centrodestra che si prepara a un turbolento finale di legislatura.

Le risposte sulla sanità

Marcello Caruso, in non molto tempo, ha il compito, forse, più gravoso: sistemare una sanità con diversi livelli critici, nonostante l’impegno dei predecessori. Le eccellenze non mancano, ma il funzionamento del sistema lascia ancora a desiderare.

Caruso non è strettamente un tecnico, per questo viene accompagnato da talune perplessità. Tuttavia, è dotato di pragmatismo, dote necessaria per guidare un assessorato con uno spiccato profilo politico.

I siciliani attendono risposte. La fatica quotidiana di chi è alle prese con la nostra sanità merita che, almeno, si pongano le basi per un domani migliore.

A Nino e Marcello sono dunque affidate le chiavi della pacificazione del centrodestra e di una parte rilevante del benessere dei siciliani. Dal successo o dal fallimento dipende moltissimo. Forse, quasi tutto.

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