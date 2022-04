Aveva paura del siero, deceduto in una clinica in provincia di Brindisi

CASARANO – Farmacista no vax muore per il Covid a 54 anni a Casarano. La vittima si chiamava Nico Stea, molto conosciuto nella cittadina del Salento per via della sua professione di farmacista nell’attività di famiglia, poi venduta qualche tempo fa. Avrebbe compiuto 55 anni a settembre il professionista che non era vaccinato nonostante non si dichiarasse pubblicamente come no vax.

Probabilmente il suo rifiuto ad aderire alla campagna di vaccinazione era dovuta a paura delle conseguenze del vaccino. Una paura che si è rivelata fatale. Neanche la morte della madre per Covid lo aveva convinto a mettere da parte la paura di vaccinarsi. Aveva paura, agli amici diceva spesso di non fidarsi di un vaccino poco testato e realizzato in pochissimo tempo. Nonostante cure, terapie e ricoveri, il farmacista è deceduto martedì mattina in una clinica in provincia di Brindisi.