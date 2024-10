Caso Schlein, Lima (Pd): “Il post di Coppolino non è uno scivolone”

"Sarebbe un errore derubricarlo a incidente social"

PALERMO – “Il post del dirigente della destra Coppolino contro Elly Schlein non è uno scivolone. Derubricarlo ad incidente social, con annesse imbarazzanti scuse, sarebbe errore”. Lo ha dichiarato Sergio Lima, componente della direzione nazionale dem.

“La cultura della destra – ha aggiunto – è esattamente rappresentata dal linguaggio da caserma usato in quel post e, a quanto leggiamo, nelle chat interne agli ambienti di Fratelli d’Italia. Lo stesso linguaggio che ammorba i consigli comunali e le assemblee elettive”.

“Linguaggio – ha detto ancora – che rappresenta perfettamente la subcultura machista, omofoba e sessista della peggiore destra. Per questo le scuse e i distinguo, semmai arriveranno, non saranno credibili fino a quando i rigurgiti cavernicoli non saranno e non combattuti, e non più tollerati, in primo luogo dai dirigenti apicali della destra”.