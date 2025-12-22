Nuovo mandato per il giovane che ha fondato l'associazione antiracket a Leonforte

ENNA – L’imprenditore leonfortese Gaetano Debole è stato riconfermato alla Presidenza della Cassa e scuola edile di Enna. Un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni e della fiducia che il sistema associativo locale ha nei suoi confronti. Questo nuovo mandato conferma il ruolo centrale che la cassa ha acquisito nel panorama edile regionale.

Debole ha ringraziato il nuovo presidente di Ance Enna, Vincenzo Talio, e tutto il consiglio generale, per la fiducia accordatagli. “Il lavoro che abbiamo fatto finora è stato apprezzato – ha dichiarato -. Mi auguro di poter proseguire nel nostro impegno per il bene delle imprese e dei lavoratori, sempre nel rispetto della legalità. Auguro buon lavoro al Presidente Talio per il suo nuovo incarico”.

Un punto di riferimento per piccole e grandi imprese

La conferma, afferma, è frutto di un lavoro di squadra. “E’ frutto di un impegno condiviso con il comitato di gestione e con tutti i dipendenti dell’ente – sottolinea – che ogni giorno lavorano per rendere la Cassa Edile sempre più efficiente”.

Oggi la Cassa Edile di Enna è diventata un punto di riferimento per tutte le aziende del territorio e anche per le grandi imprese impegnate nella realizzazione di importanti opere pubbliche. Grazie a un’offerta formativa qualificata e idonea a salvaguardare i lavoratori, in particolare sul tema fondamentale della sicurezza nei cantieri.

La continuità amministrativa

La conferma alla presidenza dell’ingegnere Debole, che è anche cavaliere della repubblica, rappresenta una continuità amministrativa orientata allo sviluppo del settore edile ennese. Un impegno nel segno della legalità, della formazione e della tutela del lavoro. Debole è stato anche il fondatore e presidente dell’associazione antiracket e antiusura Fai Leonforte.

