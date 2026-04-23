La Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Totò Cuffaro

Il Tribunale del Riesame si dovrà pronunciare di nuovo

PALERMO – Annullato l’arresto di Totò Cuffaro che si trova ai domiciliari.

Totò Cuffaro, annullato l’arresto

La sesta sezione penale della suprema di Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato l’applicazione nei confronti Cuffaro, difeso dagli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano,

degli arresti domiciliari per i reati di traffico di influenza e corruzione.

Con il ricorso, accolto dai supremi giudici, erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardanti la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernenti le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura.

Adesso il Tribunale del riesame si dovrà pronunciare di nuovo. Nel frattempo l’ex presidente della regione resta ai domiciliari.

La Cassazione ha annullato, stavolta senza rinvio, l’obbligo di firma nei confronti di Vito Raso. Lo storico collaboratore dell’ex governatore siciliano è difeso dall’avvocato Marco Traina.