Cassino, blitz della Dia: confiscato il tesoro dei Rom – VIDEO

Droga, usura ed estorsioni dietro il sistema criminale scoperto dagli investigatori

ROMA – Blitz in Ciociaria, confiscato il tesoro dei Rom ritenuto frutto di droga, usura ed estorsioni. Dodici immobili per un valore di 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia in un’operazione condotta nelle prime ore del mattino tra Abruzzo e basso dagli agenti della Dia e della sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Cassino.

Il blitz ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca di beni patrimoniali, disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma su richiesta della Dda di Cassino, nei confronti di 9 soggetti appartenenti a un nucleo familiare di etnia rom già con precedenti.

Un risultato, si legge in una nota della Direzione Investigativa Antimafia, frutto di una sinergia investigativa che prende le mosse da due distinte attività svolte dagli uomini della Compagnia di Cassino, agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro e del tenente Giovanni Giorgione che, nell’ambito di due indagini condotte nel 2019 e nel 2016 (quest’ultima svolta congiuntamente con la guardia di finanza), avevano consentito di evidenziare un contesto associativo dedito allo spaccio di stupefacenti, all’usura, alle estorsioni e all’intestazione fittizia di beni.

Quanto emerso dalle indagini, supportate dai successivi approfondimenti di natura reddituale e patrimoniale svolti dal Centro operativo Dia di Roma, sotto le direttive del capocentro colonnello Mario Conio e del capo primo settore tenente colonnello della guardia di finanza Fulvio Palumbo, hanno permesso, da un lato di delineare la pericolosità sociale della compagine criminosa e, dall’altro, di far emergere l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai soggetti e i cospicui beni accumulati illegalmente nel tempo.