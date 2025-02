Lavori a Castello Ursino, due anni per la riqualificazione del museo

Le opere saranno spostate nella vicina Pinacoteca Santa Chiara

CATANIA – Lavori a Castello Ursino: l’amministrazione comunale di Catania ha avviato il trasferimento nella Pinacoteca Santa Chiara delle opere custodite del Castello Ursino che, dal 7 febbraio, sarà chiuso perché interessato da opere di riqualificazione.

I lavori a Castello Ursino

I lavori, aggiudicati all’Ati Tecnofutura srl/Aemme srl per complessivi quattro milioni di euro, partiranno i primi di marzo per essere portati a termine in due anni.

Il progetto prevede il rifacimento completo degli impianti, la realizzazione di un nuovo ascensore per il collegamento e una migliore fruizione dei vari livelli del museo, il rifacimento del tetto e la relativa coibentazione, l’ampliamento dell’area espositiva sino ai depositi che saranno spostati e resi visitabili nel vicino complesso di Santa Chiara.

In una prima fase il Castello resterà interamente chiuso al pubblico, mentre sarà possibile ammirarne parte delle opere nelle sale della Pinacoteca, a pochi metri di distanza e, una volta completato il trasferimento, anche nei depositi appositamente allestiti nella nuova struttura.

Il fossato, oggetto di recenti interventi di riqualificazione, sarà reso accessibile per intero anche durante lo svolgimento degli interventi e con un percorso di visita dedicato.

Trantino: “Lavori indispensabili”

“I lavori sono indispensabili per rendere la struttura del castello più funzionale e innovativa – ha detto il sindaco Enrico Trantino – contiamo di avviare riaperture parziali di alcune aree man mano che i lavori andranno avanti, e una volta completate le operazioni più invasive che non consentono interferenze con il cantiere, così da restituire gradualmente la fruizione del maniero federiciano alla Città e ai turisti”.

“Stiamo provvedendo – ha concluso Trantino – anche a progettare un nuovo sistema di illuminazione per sostituire l’impianto più volte vandalizzato e allo stesso tempo per valorizzare ancora di più il castello nelle ore serali”.

La zona di Castello Ursino di recente è stata al centro di un dibattito sulla realizzazione di una Ztl.