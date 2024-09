Castiglione (Mpa): “Pericoloso il tratto SS 284 tra Bronte e Randazzo”

L'intervento del deputato regionale

CATANIA – “Un conto troppo alto da pagare e solo poche settimane fa un’altra vittima di una strada, la Statale 284 nel tratto tra Bronte e Randazzo passando per Maletto lasciata al proprio destino”.

Così in una nota il deputato regionale e capogruppo del Mpa Giuseppe Castiglione in merito alle cattive condizioni in cui versa la Statale 284 dopo il comune di Bronte, rispondendo alle sollecitazioni dell’ex consigliere di Maletto Vincenzo Cutraro.

“Il tratto tra Adrano e Bronte – dice Castiglione – è stato ed è oggetto di sopralluoghi in vista di alcuni lavori che dovrebbero terminare nel luglio del prossimo anno. Ma dopo Bronte la Statale prosegue e collega i comuni di Maletto e Randazzo al più vicino ospedale, quello di Bronte appunto”.

“Le condizioni del percorso sono ai limiti della praticabilità e questo aumenta la pericolosità e la possibilità che avvengano incidenti anche gravi come quello in cui tre settimane fa ha perso la vita una donna di 68 anni ‘Anas intervenga e che si lavori per mettere in sicurezza questo tratto di statale”.