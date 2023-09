Se ne torna a parlare dopo lo stupro di Palermo. Che cos'è.

“Sulla castrazione chimica, per i responsabili di violenze sessuali, ritengo che alle estreme situazioni occorre ricorrere con estremi provvedimenti. Quello della castrazione chimica, essendo un estremo provvedimento, va collocato in una gerarchia, in una scala graduale di sanzioni e di valutazioni delle pene”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Sullo sfondo la storia drammatica dello stupro di Palermo. Ma che cos’è la castrazione chimica?

Come funziona

La castrazione chimica è un intervento di riduzione della libido, grazie all’uso di farmaci come gli anti-gonadotropinici, gli anti-androgeni non-steroidei e gli agonisti dell’ormone di rilascio delle gonadotropine. Spesso viene utilizzato il medrossiprogesterone che agisce sul cervello, con l’inibizione del rilascio degli ormoni. (foto generica d’archivio)

Effetti collaterali

Il processo non è esente da effetti collaterali. L’alterazione dell’equilibrio ormonale provoca cambiamenti fisici e psicologici, come l’aumento dell’adipe sui fianchi, le cosce e le mammelle. Cresce il rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

La castrazione chimica nel mondo

In diversi Stati, quali Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Russia, Polonia, Nuova Zelanda e Portogallo è attualmente in uso come trattamento medico e nel contesto di un percorso riabilitativo o come parziale alternativa alla reclusione. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con la risoluzione n. 1945 del 2013, ha dichiarato che “nessuna pratica coercitiva di sterilizzazione o castrazione può essere considerata legittima nel XXI secolo”.

Casi celebri

Il matematico e informatico inglese Alan Turing, padre dell’informatica teorica, fu sottoposto, in alternativa alla carcerazione, a castrazione chimica dopo la condanna per omosessualità, nel 1952. La depressione successiva, a parere di molti, lo condusse al suicidio.