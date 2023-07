Appello di Trantino: “Non venite a Fontanarossa”

L’intervento del sindaco

CATANIA – L’incendio della notte scorsa all’aeroporto di Catania ha finito col creare inevitabili disagi al traffico aereo: questa mattina vi abbiamo già raccontato dei voli dirottati su Trapani e Palermo.



Il sindaco di Catania ha monitorato di persona la situazione e, ora, da evitare c’è il blocco della circolazione stradale verso Fonatanrossa: “A causa dei fumi e delle polveri provocate da un incendio subito domato, l’aeroporto di Catania rimarrà chiuso per almeno 48 ore. Si invitano i passeggeri a contattare le compagnie aeree e a non venire a Fontanarossa per gli intuibili gravi disagi alla circolazione. Chiedo la cortesia di condividere questo messaggio perché raggiunga il maggior numero di persone”. Così sui social il sindaco di Catania Enrico Trantino.