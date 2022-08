Catania a piccoli, grandi passi: depositati i documenti per la D

Scatta una settimana importante: tra investitura dell'allenatore e ritiro.

CATANIA. Manca solo il pronunciamento dell’apposita Commissione federale: dopodichè il Catania Ssd sarà regolarmente iscritto al prossimo campionato di Serie D.

Una trafila di passaggi, giorno dopo giorno, che fanno parte di un iter che va rispettato nella forma e nei tempi.

Ma, ormai, ci siamo.



E’ stato il club rossoazzurro a dare ufficialmente notizia:

“Catania SSD rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la documentazione richiesta per l’ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle NOIF. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla FIGC, Catania SSD resta in attesa delle determinazioni degli enti federali”.

Già per le prossime ore, intanto, sono attesi gli annunci dell’allenatore (così come anticipato in pole position rimane mister Giovanni Ferraro) e, immediatamente dopo, i primi colpi di mercato (termine piuttosto improprio, in verità) il via all’allestimento di una rosa che dietro le quinte pare già essere a buon punto.

Di certo, quella in corso è una settimana che verrà scandita da diversi appuntamenti: ritiro a Ragalna compreso.