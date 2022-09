Catania, affluenza: crollo degli elettori alle ore 19

Le rilevazioni del Ministero dell'Interno sulle operazioni di voto segnalano una frenata nella percentuale dei votanti

CATANIA – Rallenta l’affluenza alle elezioni politiche: alle ore 19, in provincia di Catania è andato a votare il 43,25 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 47,62 per cento registrato alla stessa ora nelle elezioni 2018. L’abbassamento rispetto alla tornata precedente si registra in tutta la Sicilia, dove i votanti alle 19 sono stati il 42,26 per cento degli aventi diritto (nel 2018 erano stati 47,54).

L’affluenza alle 19 è dunque in frenata rispetto a quella registrata alle 12, che era stata sostanzialmente in linea con i dati registrati durante le elezioni del 2028.

Il voto per le elezioni politiche è aperto dalle 7 di questa mattina e andrà avanti fino a stasera alle 23, quando inizierà subito lo spoglio. Previsto per domani alle 14 lo spoglio per l’altro appuntamento elettorale siciliano, quello delle regionali. Segui lo Speciali elezioni 2022 su Livesicilia.