Catania, altri due punti di penalizzazione nella classifica di Serie C

Cambia la graduatoria del girone C di Serie C

CATANIA – Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha inflitto due punti di penalizzazione al Catania nella graduatoria del girone C della Serie C, per il “mancato pagamento degli stipendi”. La penalizzazione verrà scontata in classifica nella corrente stagione sportiva. “La società, già penalizzata a dicembre 2021 dal TFN con altri 2 punti di penalizzazione, era stata deferita su segnalazione della Co.Vi.So.C., in relazione al mancato pagamento, entro il 18 ottobre 2021, degli emolumenti di luglio e agosto 2021 e per il mancato pagamento a diversi tesserati della mensilità di giugno 2021”.

Ancora una volta, dunque, cambia la classifica, proprio mentre sono in corso le partite della 27^ giornata di campionato (il Palermo affronta il Foggia di Zeman). Il Catania stesso, proprio oggi, aveva vinto 2-0 sul campo della Juve Stabia. Questa la classifica aggiornata: Bari punti 52; Catanzaro e Avellino 45; Virtus Francavilla 44; Monopoli 43; Palermo 42; Turris 39; Latina 38; Picerno 36; Taranto 34; Juve Stabia e Foggia 33; Catania e Monterosi 30; Campobasso 27; Paganese 26; Acr Messina 23; Potenza 21; Fidelis Andria 19; Vibonese 16.