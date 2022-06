Amministrative, tra conferme e sconfitte: i 16 sindaci eletti

La sfida dei comuni etnei dove si è votato con il sistema maggioritario.

1' DI LETTURA

Tre vittorie al primo turno e un ballottaggio. Si chiude così il voto del 12 giugno nel catanese. A Palagonia la sfida continua con la riapertura delle urne il 26 giugno per scegliere il sindaco tra Astuti e Calanducci. A Scordia Barchitta vince di ‘sostanza’, a Paternò c’è la riconferma di Nino Naso. Mentre ad Aci Catena c’è l’unica donna eletta sindaca: Margherita Ferro.



Negli altri sedici comuni, dove si è votato con il maggioritario, gli elettori hanno scelto la nuova guida. Molte riconferme, ma anche sconfitte. Ad Aci Bonaccorsi è Vito Di Mauro il sindaco. È il suo quinto mandato: un vero record. A Castiglione di Sicilia Antonio Camarda potrà proseguire il suo programma cominciato 5 anni fa. Gli elettori hanno scelto la continuità. A Fiumefreddo trionfa Angelo Torrisi. A Licodia Eubea, piccolo centro del calatino, la vittoria è incassata da Santo Randone. A Linguaglossa è Luca Stagnitta a conquistare il piano più alto del Municipio. A Maniace ‘torna’ Franco Parasiliti: a lui il compito di far dimenticare l’onta dello scioglimento per mafia. A Mazzarrone Giovanni Spata indossa la fascia tricolore. Militello in Val di Catania premia ancora una volta Giovanni Burtone che fa il bis. A Mirabella Imbaccari il sindaco è Giovanni Ferro. A Nicolosi confermato il sindaco uscente, il medico Angelo Pulvirenti. A Raddusa vince Emilio Cosentino. A Randazzo Francesco Sgroi torna al Comune dopo le dimissioni. San Michele di Ganzaria sarà guidata da Danilo Parasole. A Sant’Agata Li Battiati nemmeno le inchieste giornalistiche hanno scalfito Marco Rubino che vince con un plebiscito dell’80%. Giovanni Buttò è il primo cittadino di Santa Maria di Licodia. A Vizzini, la città di Verga, sarà Salvatore Ferraro il sindaco.