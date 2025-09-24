Un appuntamento centrale per l'avvocatura italiana

CATANIA – Da venerdì a domenica Catania ospiterà il XX Congresso Ordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, dal titolo “La Giustizia che sarà – Il giudice e le parti: ruoli, funzioni, culture”. Si tratta di un appuntamento centrale per l’avvocatura penalista italiana, che richiama avvocati, giuristi, studiosi e rappresentanti delle istituzioni da tutto il Paese, in un momento storico particolarmente delicato per il sistema giustizia.

Il Congresso si apre venerdì 26 settembre, con la registrazione dei partecipanti e l’avvio delle attività congressuali. Tra i saluti istituzionali, quello del presidente della Camera Penale di Catania Francesco Antille, nell’anno del trentesimo anniversario dell’omicidio, per mano mafiosa, dell’avvocato Serafino Famà.