Catania, barriere architettoniche in Tribunale: ieri il sopralluogo

L'incontro tra l'avvocato Sanfilippo ed il magistrato Mignemi

CATANIA – “Non è una battaglia. Perché una battaglia è uno scontro per qualcosa: e qui non c’è nulla sul quale scontrarsi. Se non il condividere assieme il rispetto per chi non può accede alle aule di Tribunale a Catania. Vale per l’edificio di piazza Verga così come per l’ex Pretura di via Francesco Crispi”.

A parlare è il legale Francesco Sanfilippo. Uno che, indipendentemente dalla sua professione, non si è mai tirato indietro dinanzi ad una condizione personale che lo vede sul una sedia a rotelle e che si è sempre fatto portavoce di centinaia di cittadini. Molto di più di uno sterile appello. Sanfilippo è passato dalle parole ai fatti. Da una interrogazione all’Ars della quale si è fatto carico il deputato La Vardera al sopralluogo avvenuto ieri in tribunale.

Appuntamento in Tribunale assieme al magistrato di Corte d’Appello, Sebastiano Mignemi. “Ho trovato piena disponibilità da parte di Mignemi che ringrazio per la sua sensibilità – prosegue Sanfilippo -. È stata una ricognizione che è servita ad elencare una serie di priorità per le quali intervenire. A partire dalla messa in sicurezza della rampa che si trova in prossimità dell’ingresso principale”.

Per la cronaca, lunedì prossimo alcuni tecnici verificheranno se potrà essere installata una ulteriore rampa dalla parte di via Vincenzo Giuffrida. In quella che è una questione rilanciata già in altre occasioni. Che possa essere la volta buona.