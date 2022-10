Catania, Bellini e il soprano d’oriente: “Musica con un’anima”

Bing Bing Wang arriva nel capoluogo etneo per il Bellini Festival: stasera l'esibizione alla Badia di Sant’Agata.

CATANIA. Il soprano Bing Bing Wang arriva nel capoluogo etneo per il Bellini Festival.

“Il mio prossimo album conterrà dieci brani del Bellini – racconta Wang – un incontro-simbiosi con le sue composizioni da camera, pianoforte e voce. Perché le sue melodie sono sentimento”.

La XIV edizione del BelliniFestival entra nel vivo della programmazione per il mese di Ottobre e si esibirà una delle più popolari e giovani cantanti liriche cinesi per il Concerto “Vaga luna”, Bing Bing Wang, dedicato alla musica da camera di Vincenzo Bellini. Il Concerto si svolgerà alla Badia di Sant’Agata , uno dei luoghi simbolo della città e sede storica del Festival Belliniano fin dal 2009. Il soprano interpreterà numerose arie da camera di Bellini che saranno registrate dalla Sony, accompagnata per l’occasione in maniera del tutto originale ed inconsueta da DavideSciacca alla chitarra e dal QuartettoAgathae.

Attivissima in Oriente dove è regolarmente ospite fissa nei più popolari programmi della televisione nazionale cinese Wang è considerata uno dei dieci soprani migliori della Repubblica Popolare Cinese. Diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi a Milano si è esibita nei maggiori teatri d’Opera in Italia, Francia, Australia, Stati Uniti e Israele, interpretando ruoli come Liu in Turandot, Nedda in Pagliacci, Micaela in Carmen, Mimi in LaBoheme, Violetta in LaTraviata, Adina in L’Elisird’amore. Tra le sue produzioni di successo si ricordano nel 2017 la Turandotdiretta da Daniel Oren a Salerno e LaBohemeal Teatro Antico di Taormina firmata dal maestro Enrico Castiglione. Nel 2019, la casa discografica Sony Classic ha contrattualizzato Bing Bing Wang per una serie di nuove registrazioni, pubblicando un primo album dedicato alle arie d’opera italiane intitolato “Italian Arias Album” con l’Orchestra del Teatro di Parma diretta da Paolo Olmi, cui seguirà un nuovo album dedicato proprio a Vincenzo Bellini, compositore sempre più amato, conosciuto ed eseguito in Cina grazie alla valorizzazione ultradecennale del Bellini Festival fin dal 2013.

Il Quartetto Agathae, composto da quattro valenti musicisti come Ariadny Raquel AlvaradoVargas primo violino, Alessandra Bosco secondo violino, Salvatore Randazzo alla viola e Mario Licciardello al violoncello, eseguirà anche il Concerto n. 1 in la maggiore per chitarra e orchestra di Mauro Giuliani, oltreché accompagnare Bing Bing Wang nei brani d’opera, mentre Davide Sciacca eseguirà il Tema con variazionidedicato all’opera Il pirata di Bellini composto da Mauro Giuliani per solo chitarra , quest’ultimo un brano senz’altro di rarissima esecuzione nel capoluogo etneo. Bing Bing Wang interpreterà le arie “Per pietà, bell’idol mio”, “Ma rendi pur contento” e “Vaga luna”, che dà il titolo al Concerto. “Quando abbiamo registrato i brani di Bellini, a Milano, per la Sony – continua Wang – il silenzio e le lacrime hanno prevalso su tutto. Bellini è un misto di tecnica e anima incredibile”. Appuntamento stasera alle 20,30 alla Badia di Sant’Agata con il concerto “Vaga Luna” e Bing Bing Wang interprete e personaggio unico nel panorama operistico internazionale.