Catania, è la notte del trionfo VIDEO

La festa dei tifosi per la promozione in C della squadra etnea

CATANIA – Melior de Cinere Surgo: festa ed entusiasmo nel capoluogo etneo per la promozione in serie C del Catania SSD. Il Catania torna tra i professionisti con una squadra che, in serie D, ha praticamente fatto il vuoto dietro di sé. Undici vittorie di fila nel girone di ritorno, 78 punti in classifica, 25 vittorie su 29 partite giocate, una media gol di 2,3 a partita, 67 gol segnati, 16 gol subiti e un dominio assoluto nel girone I della serie D.

Non importa se questo campionato sia annoverato nei “dilettanti”: c’è stata, comunque, una distanza e differenza di valori in campo incolmabile per tutti gli avversari. Battuti tutti i record anche negli abbonamenti, più di 10000, in una città che calcisticamente rinasce.

Lacrime, grida, festa, bandiere e sciarpe, incontenibile la gioia che ha avvolto strade e quartieri. La rinascita del Catania 1946 parte da qui.