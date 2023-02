Catania, al cimitero sradicati enormi cipressi: danneggiate le tombe VIDEO

Sul posto è intervenuto il personale della Multiservizi per rimettere in sicurezza l'area.

CATANIA. E’ un risveglio che segna inevitabilmente la scopertura delle ferite. Alcune ben visibili, altre apprese sul momento in quello che è un censimento inevitabile legato alla conta dei danni.

Il passaggio del maltempo è stato violento.

Oggi, di buon mattino, al Cimitero di Catania si è verificato come almeno un paio di cipressi, che stanno lì da sempre, hanno finito col tracimare a terra danneggiando le tombe che si trovavano a tiro.

Inevitabile pensare come la chiusura forzata di questi giorni abbia scongiurato un bollettino che poteva essere più pesante.



Sul posto, questa mattina, si è portato il personale della Multiservizi che sta operando sul posto. Gli interventi di ripristino dell’area non saranno brevi.