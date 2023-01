Interporti, D’Asero al Gip: “Pressioni per riparare a ingiustizie”

L’ex deputato finito ai domiciliari nell’inchiesta sulla Società degli Interporti. La difesa ha già presentato ricorso al Riesame.

CATANIA. Non ha negato di essere intervenuto esercitando quelle che tecnicamente possono essere ritenute “pressioni”, ma ha sostenuto di aver agito esclusivamente per riparare a presunte ingiustizie a cui, a suo dire, sarebbe stata sottoposta Cristina Sangiorgi, dipendente della Società degli Interporti, a cui è legato da una relazione sentimentale. Nega, insomma, ogni ingerenza illecita. E con questo spirito Antonino D’Asero, l’ex deputato agli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di induzione indebita proprio in riferimento a tali pressioni, sostiene di essersi mosso con esponenti dello scorso governo regionale, interessando gli allora assessori Gaetano Armao e Marco Falcone.

Nessuna induzione indebita, secondo lui, ma semplici azioni politiche: si sarebbe speso per evidenziare quelle che sarebbero state delle istanze della dipendente “legittime”, non “indebite”, provocate perlopiù da un contesto ambientale divenuto difficile. L’ex deputato si è giustificato così, scegliendo di rispondere alle domande del Gip Carlo Cannella, nell’interrogatorio di garanzia che si è svolto nel Palazzo di Giustizia di Catania.

Difeso dagli avvocati Tommaso Tamburino e Isabella Giuffrida, D’Asero ha fornito chiarimenti, spiegazioni, in merito alla propria posizione. E i suoi legali hanno già presentato ricorso al Riesame, che presumibilmente la prossima settimana fisserà la data dell’udienza in cui saranno chiariti anche i motivi della difesa.

L’avvocato Tamburino, a Live Sicilia, anticipa solo uno degli interrogativi che saranno posti al vaglio del collegio di sei giudici del Tribunale di Libertà: “Certamente – afferma – considerato che Torrisi non è più amministratore unico della Sis dall’aprile del 2021, ciò che bisognerà valutare è se le esigenze cautelari che esistevano al momento della richiesta di misura siano oggi ancora attuali. Per il momento comunque non conosciamo ancora la data dell’udienza del Riesame”.