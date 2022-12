Catania, è tornata la San Silvestro a Mare: che festa! VIDEO

Dopo il Covid, il grande ritorno in uno specchio di mare che fatto la Storia. Vince Riccardo Torrisi.

1' DI LETTURA

CATANIA. Riccardo Torrisi vince la San Silvestro a Mare 2022. La 61esima edizione della San Silvestro a Mare ritorna dopo due anni di assenza dovuti alle restrizioni da Covid-19. Una tradizione iniziata nel 1960, ideata da Lallo Pennisi e continuata dalla Nuoto Catania. Sfide iniziate per gioco con un tuffo nelle acque del Porticciolo di Ognina: 80 metri in acqua diventati Storia.



Mario Torrisi è il presidente della Nuoto Catania: “Ritorna la San Silvestro a Mare. Un segnale, questo, inequivocabile di ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia. Riprendiamo l’organizzazione di uno degli eventi che storicamente appartengono al cuore dei catanesi. Quelli che il 31 dicembre si riverseranno in massa nello specchio di mare antistante al Porticciolo di Ognina per salutare l’anno che se ne va”.



Sono stati 150 gli iscritti nelle categorie diversamente abili, donne, under 17, master under 40, master over 40, amatori over 50, amatori under 50 e assoluti.

Riccardo Torrisi, giovane talento classe 2003 della Nuoto Catania, vince la 61esima edizione della San Silvestro a Mare. Rosario Patanè vince la categoria diversamente abili, Marzia Gasperini quella donne, Fabrizio D’Agata quella muster under 40, nei muster over 40 vince Francesco Mascali, Giacomo Palazzo vince nella categoria amatori under 50, negli amatori over 50 vince Massimo Cicero. Durante la San Silvestro a Mare è stata lanciata la petizione per salvare il molo di ponente del Porticciolo di Ognina e il suo specchio d’acqua dalla concessione demaniale ai privati e contrastare ogni tentativo di togliere quello spazio alla libera fruizione pubblica.