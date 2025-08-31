Catania, emergenza sicurezza: intervento dei capigruppo in consiglio

"Ciò che serve è responsabilità e collaborazione", scrivono

CATANIA – I capigruppo di maggioranza di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia Lega, MPA e Trantino Sindaco hanno affidato ad una nota la loro presa di posizione in merito all’emergenza sicurezza esplosa a Catania. Eccola di seguito.

“Considerati gli ultimi accadimenti in città, il nostro appello è quello di rimanere uniti, compatti e lucidi. Sia come Consiglio comunale sia come rappresentanti della comunità cittadina. In questo momento non servono sciacallaggi, speculazioni o dichiarazioni inutili che rischiano solo di alimentare allarmismi e divisioni. Ciò che serve è responsabilità e collaborazione.

Come già preannunciato dal Presidente Anastasi, il Consiglio comunale non può e non deve arrestare i lavori d’aula, preziosi per la vita amministrativa della città. Al contrario, deve continuare a svolgere pienamente il suo ruolo accanto all’amministrazione. Con spirito di collaborazione nei confronti del Sindaco Trantino, della Prefettura, della Questura, della Procura e di tutte le forze dell’ordine, che ringraziamo per l’impegno straordinario con cui ogni giorno difendono la sicurezza e la legalità della nostra comunità.

Il Consiglio comunale deve concentrarsi sul lavoro concreto aiutare l’amministrazione e sostenere le istituzioni deputate alla sicurezza per contribuire a soluzioni efficaci e condivise. Questo è il tempo dell’unità e della fermezza, non delle divisioni o delle ambiguità. La nostra comunità merita serietà, compattezza e risposte concrete. Catania dimostrerà ancora una volta, davanti alle prove più difficili, di non arrendersi”.