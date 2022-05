Catania, un flash mob per ricordare Enzo Tortora

L'associazione "Avvocatura e futuro" ha voluto ricordare il presentatore nel 34° anniversario della morte

1' DI LETTURA

CATANIA – Come ogni anno, Giuseppe Lipera – avvocato penalista di Catania – ha voluto ricordare Enzo Tortora, emblema delle vittime della malagiustizia. Ieri sera alle 19 davanti al Palazzo di Giustizia si è tenuto un flash mob per il 34° anniversario della morte del presentatore organizzato dall’associazione “Avvocatura e Futuro”.

“Lo ricorderò fino a quando sarò in vita”, ha detto Peppino Lipera prima di cantare, assieme agli altri avvocati intervenuti sotto la scalinata del tribunale, la sigla “Portobello”, la trasmissione che ha reso famoso Tortora. L’iniziativa vuole “ricordare, in nome di tutti gli innocenti finiti in carcere ingiustamente e immeritatamente, il grande Enzo Tortora, emblema indiscusso delle vittime dell’ingiustizia in Italia”.