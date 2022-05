Etna Comics, torna il festival del fumetto e della cultura pop

Presentata la decima edizione dopo due anni di stop forzato dovuti alla pandemia

CATANIA – Si riapre il sipario di Etna Comics dopo due anni di stop forzato: la decima edizione del Festival del Fumetto, della Cultura Pop e del Gioco riparte dall’1 al 5 giugno e dal “suo” manifesto, firmato da Gabriele dell’Otto, “Melior de cinere surgo”.

Presentata stamattina, la decima edizione del Festival avrà come ospite, il 2 giugno, la star Hollywoodiana Matt Dillon e non solo. Oltre a Matt Dillon, interprete de “I ragazzi della 56° strada” e di “Rusty il selvaggio”, per citarne solo alcuni, che incontrerà i fans in sala movie ricevendo il premio speciale “icona del cinema”, ci saranno centinaia di ospiti da Vittorio Sgarbi a Roberto Vian, da Maria Rita Poretto a “il baffo”, da Alex Maleev a Kasia Smutniack da Toshio Maeda a Rob Di Salvo.

Presenti al lancio della decima edizione di Etna Comics erano il commissario della Città Metropolitana di Catania, Federico Portoghese, l’assessore alla Cultura del Comune di Catania Cinzia Torrisi, il capitano in seconda della Guardia Costiera di Catania Luigi Di Natale, il direttore di Etna Comics Antonio Mannino, il vice direttore della kermesse Gianluca Impegnoso e tutti i responsabili di Area della manifestazione.

“Siamo pronti a tagliare il nastro della decima edizione di Etna Comics – dice il Direttore Antonio Mannino – che torna dopo due anni di chiusura. Dal 1 al 5 giugno, 5 giorni invece di 4, come avevamo promesso ai nostri fans con un programma stellare. Tantissimi ospiti – continua Mannino – un meltin pop che passerà dal fumetto a Hollywood, le collaborazioni con Disney Plus e Amazon Prime. Tante le star del web che raggiungeranno il Centro Fieristico Le Ciminiere da tutta Italia e più di 50 artisti in Artist Alley provenienti da tutto il mondo”.

Oltre alle 5 firme più importanti nel panorama mondiale del fumetto un’altra novità di quest’anno sarà lo spazio Taboocom con una ospite d’eccezione, Danika Mori e il suo “femminismo sex post”: “Questo spazio, novità di quest’anno, non sarà vietato ai minori – precisa Mannino – tranne per alcune performance che saranno ben specificate”.

Etna Comics è patrocinato dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Catania. Si riparte dalle 85mila presenze dell’edizione 2019 appuntamento, alle Ciminiere, dall’1 al 5 giugno prossimi, via.