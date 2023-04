Catania, il centrodestra trova la quadra: già oggi l’annuncio?

Si va verso il sì totale e incondizionato ad Enrico Trantino. Scongiurata una divisione che avrebbe avuto pesanti ripercussioni anche a Sala d'Ercole.

1' DI LETTURA

CATANIA. Vietato parlare di ticket. Anche perchè non ci sarà con chi dovrebbe ritirarsi dalla corsa. Quella alle spalle non sarà stata una settimana proprio di passione (politicamente parlando) ma di certo si è conclusa con la chiara intenzione di convergere su un candidato unico nello sprint a sindaco di Catania.

Il nome è, ovviamente, quello di Enrico Trantino. Troppo elevati i rischi di uno smottamento-tellurico-domino ai piani alti della politica regionale in caso di una eventuale divisione tra le fila del centrodestra.

E, allora, come abbondantemente scritto nelle puntate precedenti, la soluzione all’equazione “uniti=salvare capra e cavoli” è giunta nell’accordo romano tra i leader maximo della coalizione: con la Meloni e Salvini, Premier e Ministro nonché riferimenti assoluti di FdI e Lega, che la quadra l’hanno trovata – riferiscono i bene informati – senza alcun spargimento di sangue.

Le uscite pasquali della Democrazia Cristiana e di Noi per l’Italia appannaggio di Trantino non erano semplicemente un indizio: erano state il sigillo con tanto di ceralacca all’accordo suggellato nella Capitale poche ore prima.

Tuttavia, alla narrazione delle ultime giornate occorre sistemare l’ultimo tassello ancora mancante: la dichiarazione ufficiale sul versante dei salviniani. Che potrebbe arrivare già nella mattinata di oggi o, comunque, in giornata.

Un Carroccio che sul nome di Valeria Sudano non insisterebbe per altre posizioni ma che potrebbe rilanciare personalità come Fabio Cantarella o Puccio La Rosa.

Morale: la campagna elettorale, sin qui sonnolenta e con i programmi bypassati e relegati in secondo piano, adesso è davvero pronta ad entrare nel vivo.

Era pure ora.