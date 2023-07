Catania, il polacco aggredito torna a casa: l’invito di Trantino

Le parole del sindaco: "La città avrà il piacere di ospitarlo e mostrargli quella Catania che non ha avuto il tempo di esplorare"

CATANIA. E’ la notizia che ha tenuto banco per settimane. L’aggressione, avvenuta lo scorso mese di maggio, del 35enne di nazionalità polacca aveva fatto schiumare rabbia e posto la stessa città di Catania sotto una cattiva luce. Una vera e propria imboscata per vedersi rubare il telefonino: si scoprirà qualche giorno più tardi che l’uomo era stato avvicinato e spintonato da un cittadino extracomunitario. Dopo avere battuto la testa a terra era finito in prognosi riservata all’ospedale Garibaldi.

Oggi, arriva un lieto fine che pareva quasi insperato con il 35enne che fa ritorno a casa, cosciente ed in via di guarigione.

La notizia è stata data dal sindaco Enrico Trantino che lo ha ringraziato pubblicamente attraverso un post sui social.

“Gli ho chiesto di tornare”

Scrive il primo cittadino: “Le notizie che più mi piacciono. Lucas, il cittadino polacco aggredito a fine maggio in centro storico da un rapinatore che gli ha sottratto il telefonino, dopo una lunga degenza all’ospedale Garibaldi, grazie alle cure ricevute nei reparti di terapia intensiva e chirurgia polmonare, è tornato a casa. È in via di completa guarigione e con questa foto ci ha voluto rassicurare sulla sua condizione.

Naturalmente gli ho chiesto di tornare appena potrà, poiché la città avrà il piacere di ospitarlo e mostrargli quella Catania che non ha avuto il tempo di esplorare.

Lucas e Patrycja hanno promesso di venire nuovamente, avendo avuto modo di apprezzare le tante manifestazioni di affetto ricevute da tutti quei nostri concittadini con cui sono venuti a contatto.

Lucas e Patrycja vi aspettiamo”.