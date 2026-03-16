Catania, incendio a Nesima: intossicati alcuni poliziotti

Sgomberate 15 persone, nessun ferito

CATANIA – Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel rione Nesima. Le fiamme sono state circoscritte ed estinte evitando che si propagassero e coinvolgessero gli appartamenti adiacenti. Una parte dell’abitazione è stata resa inagibile per i potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio.

Non si segnalano feriti tra gli abitanti del palazzo, una quindicina di persone che è stata fatta sgomberare da agenti delle volanti della Questura, tra i primi ad arrivare sul posto. Alcuni poliziotti, che hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici per avere respirato del fumo, e sono stati giudicati guaribili in cinque giorni.