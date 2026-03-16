 Catania, incendio a Nesima: intossicati alcuni poliziotti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, incendio a Nesima: intossicati alcuni poliziotti

Sgomberate 15 persone, nessun ferito
VIA AMERICA
di
1 min di lettura

CATANIA – Vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel rione Nesima. Le fiamme sono state circoscritte ed estinte evitando che si propagassero e coinvolgessero gli appartamenti adiacenti. Una parte dell’abitazione è stata resa inagibile per i potenziali danni prodotti dal calore che si è sviluppato nell’incendio.

Non si segnalano feriti tra gli abitanti del palazzo, una quindicina di persone che è stata fatta sgomberare da agenti delle volanti della Questura, tra i primi ad arrivare sul posto. Alcuni poliziotti, che hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici per avere respirato del fumo, e sono stati giudicati guaribili in cinque giorni.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI