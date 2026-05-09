 Catania, incendio in un condominio: 5 persone in ospedale
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Catania, fiamme in un condominio: palazzo evacuato, persone in ospedale

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L'intervento dei vigili del fuoco
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CATANIA – Un incendio nato dal vano contatori di un condominio di Catania, in viale Nitta, ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare lo stabile.

L’incendio di viale Nitta a Catania

L’incendio ha interessato principalmente il vano scala, provocando danni agli impianti elettrici e la rottura di numerosi vetri delle finestre condominiali. Cinque persone, in via precauzionale, sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 per la possibile inalazione di fumi e, successivamente, trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. I carabinieri e il personale tecnico dell’Enel stanno cercando di fare luce sulle cause dell’incendio.

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