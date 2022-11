Incidente tra corso delle Province e via D’Annunzio, 118 sul posto

Il traffico nella centralissima arteria è rallentato. Sul luogo sono presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

1' DI LETTURA

CATANIA – Traffico rallentato in Corso delle Province, all’angolo con via Gabriele D’Annunzio, in pieno centro cittadino, per via di un incidentre stradale. Una scooterista è a terra, al centro dell’incrocio, soccorsa dal personale di un’ambulanza del 118. Una Smart, nel tentativo – pare – di evitare l’incidente, è finita invece sul marciapiede, distruggendo una colonnina Amts per i biglietti del parcheggio. Sul luogo sono presenti agenti di polizia.