“Hanno rapito mia figlia”: la denuncia e le indagini

La speranza è di ritrovare la piccola sana e salva.

1' DI LETTURA

MASCALUCIA (CT) – Elena, cinque anni il prossimo luglio, sarebbe stata presa di forza da alcuni uomini incappucciati. L’avrebbero strappata dalle braccia della mamma. Il racconto la giovane madre lo ha messo nero su bianco in una denuncia ai carabinieri della tenenza di Mascalucia, che immediatamente hanno fatto scattare le indagini. In via Piave, alla frazione di Piano Tremestieri, sono arrivati oggi pomeriggio anche gli uomini della Sis del comando provinciale dell’Arma che hanno passato al setaccio un’auto sospetta. Ma poi sono state cercate telecamere nella zona indicata dal genitore.

Un’inchiesta coordinata dalla Procura di Catania che si sta svolgendo nel massimo riserbo. E che si sta svolgendo su diverse direttrici, anche familiari. Il punto di partenza è la testimonianza della donna riversata nei verbali della denuncia. Il procuratore di Catania ha confermato la notizia del sequestro ai cronisti, ma ha evidenziato che non saranno divulgate al momento altre informazioni. Non si esclude nulla, dunque.

Quella che si avvia è una lunga notte di indagini e ricerche. Quello che tutti sperano è che la piccola Elena sia ritrovata sana e salva.