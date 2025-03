Catania: intensificati i controlli contro le micro-discariche

Sanzioni per più di 31 mila euro

CATANIA – L’Amministrazione Comunale ha intensificato nelle ultime settimane i controlli sul territorio cittadino, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti e la formazione di micro-discariche. Le attività di controllo si sono concentrate in particolare sul Lotto Centro e in diverse aree considerate critiche, tra cui Corso delle Province, Via Firenze e Viale Vittorio Veneto.

I controlli sono stati coordinati dall’Assessorato all’Ecologia, in collaborazione con gli operatori delle ditte di raccolta rifiuti. Sono stati elevati 95 verbali, per un importo totale di 31.635 euro, con una media di 333 euro a sanzione. I trasgressori individuati includono cittadini privati, professionisti e attività commerciali.

Sanzioni e deferimenti all’autorità giudiziaria

Le sanzioni sono state emesse per il mancato rispetto del calendario di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU). Tre persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per aver abbandonato rifiuti in aree pubbliche, contribuendo alla formazione di micro-discariche.

Massimo Pesce, Assessore all’Ecologia, ha dichiarato: “I controlli non hanno alcuna finalità punitiva, ma servono a proteggere la salute pubblica e il patrimonio urbano. L’abbandono indiscriminato di rifiuti danneggia l’ambiente, attira animali nocivi e crea disagi per tutti i cittadini”.

“Le sanzioni – ha continuato Pesce – sono uno strumento per sensibilizzare alla correttezza: chi rispetta le regole contribuisce a una Catania più pulita e sostenibile. Ringrazio gli operatori e i cittadini responsabili che collaborano con noi in questo percorso”.

Piani futuri dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale ha in programma ulteriori campagne educative nelle scuole, il potenziamento dei punti di raccolta differenziata e una collaborazione più stretta con le attività commerciali e i condomini. L’obiettivo è ottimizzare il conferimento degli scarti in maniera conforme al regolamento e al calendario giornaliero delle frazioni di rifiuti da depositare nelle ore serali.

Sulle discariche in città c’era stata la denuncia della situazione nel Primo Municipio da parte di consiglieri Mpa.