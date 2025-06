“Invasi, siccità e riforma dei Consorzi”, Barbagallo “affronta” l’estate VIDEO

L'assessore regionale convoca associazioni di categoria e amministratori della Sicilia orientale

CATANIA – Al Palaregione sono presenti le associazioni di categoria e diversi amministratori della provincia e della Sicilia orientale. L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, dà il via al primo degli incontri in programma legati alla situazione che attenderà il comparto in vista dell’estate.

“Abbiamo affrontato diverse questioni – dice Barbagallo – ed è giusto che se ne parli e ci si confronti perché il lavoro svolto è stato tanto. Risolvendo anche diverse problematiche”. In aula c’è anche il predecessore e deputato regionale Luca Sammartino.

Da Ponte Barca (“Le paratie non sono state ancora sistemate abbiamo provveduto ad evitare ulteriori problemi”) a Lentini: “Abbiamo programmato e previsto interventi finanziari a favore delle imprese”, spiega l’assessore. E poi, non per ultimo, la più volte rinviata riforma dei Consorzi di Bonifica: “Proprio domani verrà tutto incardinato all’Ars, speriamo venga tutto approvato entro il mese di giugno”.