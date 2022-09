La grande Mostra sul “Cigno”: fino a domani “Bellini al cinema”

Cimeli e proiezioni di pellicole rarissime: appuntamento promosso e organizzato dalla Regione in sinergia con la Fondazione Taormina Arte Sicilia. VIDEO

CATANIA. Inaugurata, ieri sera al Palazzo della Cultura, “Bellini al cinema”. Una mostra e una retrospettiva cinematografica curate da Ninni Panzera con l’intento di “ampliare gli orizzonti e le proposte multidisciplinari del Bellini International Context”. Il festival dedicato al Cigno è promosso e organizzato dalla Regione Siciliana in sinergia con la Fondazione Taormina Arte Sicilia. Franco La Magna è uno storico del Cinema: “La Mostra assembra una quantità di materiali iconografici, manifesti, locandine e fotografie che Ninni Panzera ha ricercato e trovato in diversi paesi europei. Una mostra piena di materiali rarissimi da vedere”.



In mostra tanti e rarissimi cimeli, dagli anni Trenta agli anni Cinquanta sino alla fine del Novecento, materiali pubblicitari relativi ai film dedicati al Cigno etneo, la proiezione di rare pellicole, dal muto ai film di Carmine Gallone a Wernez Herzog. La mostra “Bellini al Cinema” resterà aperta ai visitatori anche fino a domani. Sono oltre settanta sono i reperti che arricchiscono questa prima mostra dedicata al Cigno etneo e ai film che lo vedono protagonista come la triade Bellini, Carmine Gallone e Casta Diva che nel 1935 avrà una doppia versione, italiana e inglese, con la stessa protagonista femminile, la divina Marta Eggerth, ma con doppio interprete maschile per il ruolo di Bellini Sandro Palmieri per la versione italiana e Philips Holmes per quella inglese. Le retrospettive cinematografiche sono state aperte, ieri, con la proiezione de La Norma del 1911, film muto della durata di 15 minuti e Casta Diva del 1935. Oggi alle 20,30 The Divine Spark (1935) e alle 22,30 La Sonnambula (1952). Domani alle 20,30 Casa Ricordi (1954) e alle 22,30 Casta Diva (1954).