Catania, lavoratori Oda: “Stipendi non pagati, è sciopero”

La nota dell'Usb: "La speranza è l'ultima a morire..."

CATANIA – “Ad oggi, 29 Gennaio 2024, i lavoratori dell’ Opera Diocesana di Assistenza di Catania non hanno percepito le retribuzione dei mesi di Novembre e Dicembre 2023. Nonostante le segnalazioni del Sindacato alle Istituzioni e la proclamazione dello sciopero che verrà effettuato domani 30 Gennaio 2024, l’unica nota informativa proveniente dalla Governance dell’ODA, indirizzata solo ai lavoratori, è quella delle solite “ scuse “ ed una evanescente rassicurazione che specifica che le “ spettanze verranno corrisposte entro la metà del mese di Febbraio, sempreché l’Asp di Catania eroghi l’anticipazione dell’acconto primo del 2024”… ma di cosa parliamo? Promesse, promesse, sempre promesse mai mantenute, come il finanziamento milionario della CEI mai arrivato”.

“Ma allora, se i mandati ultimi del 2023 sono stati liquidati dall’ASP, perché ai lavoratori non sono stati retribuiti i mesi di Novembre e Dicembre 2023? e che fine farà la retribuzione di Gennaio 2024 che sarà maturata già del 10 Febbraio 2024? Mentre Noi scriviamo si aggrava sempre di più l’indebitamento degli operatori che senza aver alcuna colpa e sopratutto dopo aver assicurato le proprie prestazioni con diligenza e responsabilità subiscono “l’ingiuria“ di non vedersi pagate le retribuzioni spettanti…a chi bisogna rivolgersi per ottenere giustizia alle loro richieste ? Forse le accomodanti notizie vengono diffuse perchè si apprestano le festività Agatine? Al fine di evitare l’attenzione dell’opinione pubblica su di una atavica problematica?”

“Forse solo Sant’Agata, verso la Quale ci rivolgiamo in maniera rispettosa e sommessa riuscirà finalmente a compiere il miracolo…i lavoratori dell’Opera Diocesana di Assistenza ancora ci sperano”.