Catania, l’osservatorio per la devianza minorile piace al Viminale

L'iniziativa del prefetto ottiene la certificazione per la buona pratica

1' DI LETTURA

CATANIA – L’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza minorile istituito nella Prefettura di Catania per monitorare le aree maggiormente a rischio e prevenire la dispersione scolastica, ha ricevuto la certificazione di “buona pratica” per il 2023 dal Ministero dell’Interno. Lo rende noto la stessa Prefettura etnea. La ‘Banca dati buone pratiche’, gestita dall’Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell’Interno, si è infatti arricchita di nuove esperienze selezionate da 25 Prefetture tra quelle realizzate dalle pubbliche amministrazioni in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.