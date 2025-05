“La macchinetta danneggiata e nessuno ha visto niente”

Un episodio accaduto sul lungomare di Catania

CATANIA – Ci scrive un lettore. E lo fa per segnalarci quanto accaduto sul lungomare di Catania: protagonista – suo malgrado – il figlio. Ecco di seguito, la sua denuncia.

“Vogliamo rendere pubblico quanto accaduto lo scorso sabato sera 17 maggio sul lungomare di Catania. Tra San Giovanni li Cuti e il borghetto Europa. In un fiume di macchine, un botto, un rumore forte. Ma nessuno ha visto nulla? Impossibile!

È la storia di un giovane guidatore che parcheggiava correttamente la macchinetta sulle strisce blu di fronte ai lidi, sul lungomare di Catania di fronte la pista ciclabile. E a mezzanotte la ritrova distrutta.

Questo è quanto avvenuto sabato 17 maggio, per l’appunto, tra le 21.30 e la mezzanotte. Il botto è stato così forte da fare rimbalzare la minicar grigia sul marciapiede e su un’altra auto, anch’essa danneggiata e parcheggiata davanti.

Chi ha fatto ciò non ha lasciato alcuna segnalazione ma gli accertamenti giudiziari sono in corso ormai da giorni, e non sarà difficile beccare il mezzo che ha causato tutto ciò visto il consistente numero di telecamere. Purtuttavia, se qualcuno avesse assistito alla scena o si ravveda sul gesto fatto, perché incorrerà in sanzioni penali e amministrative (laddove non si sia reso conto della gravità di quanto accaduto) non esiti a contattare la redazione.

Perché? Perché al di là di qualunque danno economico, non possiamo lasciarci andare all’inciviltà”.