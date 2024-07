Catania, ha giurato il nuovo assessore Massimo Pesce VIDEO

In quota Forza Italia

CATANIA – Massimo Pesce, 59 anni, bancario, è un nuovo assessore comunale della giunta comunale di Catania presieduta dal sindaco Enrico Trantino. Subentra a Salvo Tomarchio, che ha lasciato l’incarico nell’Amministrazione Comunale per assumere quello di deputato all’Ars, dopo lo scorrimento della lista di Forza Italia per l’elezione di Marco Falcone a eurodeputato.

Pesce, che ha giurato davanti al sindaco Trantino e al segretario generale Rossana Manno, in passato ha ricoperto l’incarico di assessore comunale e provinciale di Catania, ha avuto assegnate le stesse deleghe di Tomarchio, vale a dire: Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico.

“Un uomo delle istituzioni”

“Siamo consapevoli – ha commentato il sindaco Trantino – dell’enorme sforzo che dobbiamo produrre con la collaborazione dei cittadini per migliorare il contesto ambientale della nostra città. Massimo Pesce è un uomo delle istituzioni con sperimentata esperienza amministrativa per servire la città in un settore in cui purtroppo abbiamo ancora tanto migliorare insieme ai cittadini.

Ringrazio Salvo Tomarchio per il lavoro svolto con abnegazione, serietà e rispetto delle istituzioni e sono certo che alla Regione continuerà a servire il Comune e i cittadini di Catania”.

“Torno a servire Catania”

“Ringrazio – ha detto il neo assessore Pesce – tutto il partito di Forza Italia, il presidente della Regione Schifani e l’onorevole Falcone che mi hanno proposto al sindaco Trantino, a cui sono particolarmente grato per la nomina. Sono orgoglioso e fiero di potere tornare a servire la città di Catania con una nuova responsabilità che svolgerò con scrupolo e coscienza nell’interesse dei cittadini”.

“È stato un privilegio”

“È stato per me un onore e un privilegio – ha detto l’uscente Salvo Tomarchio – fare parte di una squadra di governo con la guida del sindaco Trantino. Tante le cose fatte e tante altre ancora quelle da realizzare e sono certo che Massimo Pesce saprà interpretare al meglio questo difficile ruolo. In altra veste istituzionale per quanto mi riguarda continuerò a servire Catania e i suoi cittadini”.

Presente anche Falcone

All’insediamento di Massimo Pesce hanno partecipato anche il parlamentare europeo Marco Falcone, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pier Maria Capuana, diversi assessori della giunta Trantino e l’ex assessore Michele Cristaldi.