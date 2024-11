Il Catania pareggia 2-2 ad Avellino: gli etnei erano andati due volte avanti

I rossoazzurri continuano a muovere la graduatoria

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Festival del gol al “Partenio-Lombardi” di Avellino dove il Catania strappa un meritato pareggio agli irpini. È 2-2 dopo aver a lungo sognato di portare a casa l’intera posta in palio. Malgrado le tantissime assenze per infortunio, Toscano schiera una formazione capace di arginare l’avversario e sfiorare l’impresa.

Il Catania pareggia 2-2 ad Avellino

Nel primo tempo, dopo un’iniziale fase di studio con poche emozioni, la gara si accende al 25° quando l’arbitro, dopo aver sorvolato su una precedente spinta ai danni di D’Andrea, concede invece la massima punizione all’Avellino per un fallo commesso dal già ammonito Carpani.

Sul dischetto si presenta lo specialista Patierno ma Bethers non si lascia intimorire, si distende sulla sua sinistra e sventa il penalty. Gli irpini incassano il colpo ed il Catania, particolarmente ordinato ed attentissimo nelle marcature, trova il guizzo vincente al 40° quando Stoppa calcia forte e con precisione una punizione da posizione decentrata. Il pallone (forse sfiorato da Iannarilli) picchia contro la parte interiore della traversa e sguscia dalla parte opposta dove Castellini è lesto a rimettere al centro dove sbuca la testa di D’Andrea che firma la sua prima rete in maglia rossazzurra… portando in vantaggio il Catania.

Poi Raimo spreca una buona opportunità in ripartenza e, poco prima dell’intervallo, si scatena un parapiglia che determina anche l’espulsione del direttore sportivo, Daniele Faggiano.

Ripresa pirotecnica

Fuochi d’artificio nella ripresa con il pareggio immediato di Redan che s’infila tra le disattente maglie delle retroguardia rossazzurra e batte Bethers. La reazione del Catania è veemente e porta al nuovo vantaggio firmato da Stoppa che riprende una corta respinta avversaria dopo il colpo di testa di Di Gennaro e regala il nuovo vantaggio ai suoi.

Gli etnei potrebbero addirittura allungare ma, sulla deviazione aerea di D’Andrea, il pallone si adagia sulla parte superiore della porta difesa da Iannarilli e poi sul fondo. Biancolino attinge a piene mani dalla panchina (a differenza di Toscano che dispone di risorse limitate) e gli irpini pigiano forte sull’acceleratore… agguantando, quasi in extremis, il pareggio grazie alla doppietta di Redan che da centro area firma il definitivo 2-2.

Negli istanti di recupero… un brivido corre sulla schiena di Bethers e compagni ma il colpo di testa di Liotti finisce fuori d’un soffio. Vittoria sfumata per il Catania ma, comunque, un buon punto che tiene a galla le ambizioni rossazzurre.

Tabellino

AVELLINO – CATANIA 2-2

AVELLINO (4-3-1-2) – Iannarilli, Cancellotti, Rigione (k) , Enrici, Frascatore (dal 17°s.t. Liotti), De Cristofaro (dal 17°s.t. Rocca), Palmiero, Sounas (dal 31°s.t. Russo), D’Ausilio (dal 48°s.t. Toscano), Redan, Patierno (dal 31°s.t. Campanile).

A disposizione: Marson, Armellino, Cionek, Benedetti, Mutanda, Llano, Vano.

Allenatore: RaffaeleBiancolino

CATANIA F.C. (4-3-2-1) – Bethers, Raimo, Di Gennaro, Castellini (k), Anastasio, Carpani (dal 41°s.t. Quaini), Jimenez, Verna, Stoppa, D’Andrea (dal 21°s.t. Luperini), Inglese.

A disposizione: Adamonis, Butano, Allegra, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini.

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani (Monza) e Gilberto Laghezza (Mestre).

Quarto ufficiale: Dario Di Francesco (Ostia Lido).

Reti: 40°p.t. D’Andrea (CT); 3°s.t. Redan (AV); 10°s.t. Stoppa (CT); 36°s.t. Redan (AV).

note:trasferta vietata ai tifosi del Catania.

Indisponibili: Sturaro, Di Tacchio, De Rose, Lunetta, Celli, Gega, Guglielmotti, Ierardi, Montalto (CT).

Squalificati:Tribuzzi (AV).

Ammoniti: Carpani (CT); D’Andrea (CT); De Cristoforo (AV); Di Gennaro (CT);

Espulsi: 45°p.t. Faggiano (d.s.Catania) ed un dirigente dell’Avellino).

La Cronaca

Primo Tempo (0-1)

10° occasione per l’Avellino: Stoppa devia in angolo la conclusione ravvicinata di D’Ausilio;

15° Di Gennaro impegna Iannarilli che manda in angolo il diagonale da posizione decentrata;

16° sugli sviluppi del corner… Stoppa e D’Andrea non riescono a deviare in porta da distanza ravvicinata; D’Andrea protesta per una presunta spinta ai suoi danni;

24° rigore per l’Avellino: fallo su Frascatore;

25° Bethers si distende sulla sua sinistra e sventa il penalty calciato da Patierno!

32° gran tiro di Stoppa dal limite: para Iannarilli;

40° Catania in vantaggio; gran punizione calciata da Stoppa che da posizione decentrata centra la traversa; sul prosieguo dell’azione… D’Andrea devia di testa in gol il cross di Castellini: 0-1 !

45° si accende un parapiglia a centrocampo: l’arbitro ammonisce un giocatore per parte ed espelle il direttore sportivo rossazzurro, Faggiano, ed un dirigente avellinese;

47° dopo 2 minuti di recupero, il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo Tempo (2-2)

3° pareggio immediato dell’Avellino: la retroguardia rossazzurra si fa sorprendere dall’imbucata di D’Ausilio che determina l’incursione di Redan abile a superare facilmente Bethers in uscita: 1-1 !

9° prima Stoppa e poi Di Gennaro guadagno due corner consecutivi con altrettante conclusioni deviate;

10° Catania nuovamente in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Anastasio… colpo di testa di Di Gennaro smorzato da un difensore ma sul pallone irrompe Stoppa che spedisce in rete: 1-2 !

17° nell’Avellino, Rocca e Liotti sostituiscono De Cristofaro e Frascatore;

18° il pallone, deviato da D’Andrea, si adagia sulla parte superiore della traversa e finisce fuori!

21°nel Catania, Luperini prende il posto di D’Andrea;

24° Inglese non riesce a deviare sottomisura;

26° bravo Castellini a respingere la conclusione di D’Ausilio… dopo un pallone perso da Luperini;

29° Bethers blocca la conclusione dalla distanza di D’Ausilio;

30° Bethers blocca un altro tiro, deviato, degli irpini;

31° nell’Avellino, Russo e Campanile subentrano a Sounas e Patierno;

33° Avellino vicino al pareggio: Campanile devia il pallone con la nuca: traversa!

35° mischia gigantesca davanti a Bethers: il Catania se la cava con Castellini e Verna;

36° pareggio dell’Avellino: Redan coglie i frutti della pressione irpina e sbatte il pallone in rete da centro area: 2-2 !

41°nel Catania, Quaini sostituisce Carpani;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° Inglese si gira in piena area ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta;

48° nell’Avellino D’Ausilio lascia il posto a Toscano;

49° brivido per il Catania: la girata di testa di Liotti sibila a lato di pochissimo,

Finisce 2-2. Il Catania pareggia ad Avellino.

[Foto Catania Fc]