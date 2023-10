Catania, piazza Santa Maria Ausiliatrice al Cibali ha un nuovo look

Riqualificazione con un piano di 300 mila euro

CATANIA – Piazza Santa Maria Ausiliatrice, nel cuore di Cibali, ha un volto completamente nuovo. È stato reso possibile dai lavori di riqualificazione eseguiti grazie a un finanziamento di circa 300 mila euro di fondi del Pon Metro. Il progetto rientra nel piano Catania Spazio e Sport. Verde attrezzato con alberi ad alta curati e ben radicati nel terreno.

Le panchine “intelligenti”

Panchine “intelligenti” con sistemi smart di ricarica digitale. Arredi urbani innovativi in chiave ecologica, una piccola un’area fitness, altalene e altri giochi per bambini. La consegna della rinnovata piazza Santa Maria Ausiliatrice è avvenuta oggi. Tra la soddisfazione di ragazzi e genitori, c’erano l’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi.

La videosorveglianza

Presente il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il consigliere comunale Giovanni Curia. Poi padre Roberto Manciagli parroco della chiesa Natività del Signore che si affaccia sulla piazza. E, ancora, il presidente Cavallaro e diversi consiglieri della quarta circoscrizione municipale. Poi dirigenti e funzionari comunali che hanno lavorato al progetto e diversi cittadini. Lo spazio riqualificato verrà presidiato da un moderno impianto di videosorveglianza in fase di allestimento. È quasi pronto a entrare in funzione, anche se ci si aspetta un forte senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini.

Le parole dell’assessore

“Abbiamo compiuto un altro passo in avanti nell’azione di riqualificazione di parti della città – ha detto l’assessore Parisi -. Il restyling della piazza è stata voluta dai cittadini, che due anni addietro l’hanno sollecitato tramite la municipalità e il consigliere Bartolo Curia. Questa modalità di riqualificazione, con tante alberature e spazi aggregativi immersi nel verde, rappresenta un modello progettuale che vogliamo promuovere anche in altre parti della città”.