Catania, riqualificazione “green” per gli alloggi popolari VIDEO

Il presidente Sicali ha illustrato in conferenza stampa il Piano dei lavori. Con lui, il primo cittadino Trantino.

CATANIA – Cinque milioni per gli alloggi popolari di Nesima. Sono in tutto 140 gli appartamenti interessati, tutti costruiti sul finire degli anni ottanta.

“L’aspetto di maggiore rilievo è quello che riguarda la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, la prima nella città di Catania, nel solco delle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente”, avevano già evidenziato nelle scorse dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

E, ieri, in conferenza stampa è stato rafforzato il concetto con il presidente Angelo Sicali che affiancato dal primo cittadino Enrico Trantino ha rafforzato un concetto: “La costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile non è soltanto un mero aspetto organizzativo, per quanto di elevata importanza, ma anche uno strumento per favorire l’integrazione e l’aggregazione, promuovendo forme di partecipazione diverse”.

Al tavolo di ieri c’erano, tra gli altri, i consiglieri Giuseppe Viglianesi e Giusy Grassia, il Direttore generale, Patrizia Giambarveri, i dirigenti dell’Area Tecnica Salvatore Lentini e dell’Area Finanziaria, Calogero Centonze: “Iniziano, dunque, i lavori anche per l’ultimo intervento tra gli 11 finanziati dal Governo nazionale all’IACP Catania, per un totale di circa 29 milioni, nell’ambito del Piano nazionale complementare (PNC) a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnatamente sul segmento Verde sicuro sociale”.