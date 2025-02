Catania, pistola e coltello per rapinare due centri Euronics: VIDEO

Le indagini della polizia etnea

CATANIA – Nel giro di due giorni, tra il 18 ed il 20 luglio dello scorso anno, hanno tentato una rapina e messa a segno una seconda. Entrambe ai danni di due diversi centri commerciali Euronics.

Rapina al centro Euronics

Gli sviluppi delle indagini disposte dalla procura della Repubblica e condotte dalla Polizia etnea attraverso la Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, oggi ha portato all’arresto di un 30enne. L’accusa è di tentata rapina aggravata e di rapina aggravata.

Ma ad agire sono stati in due. Ed entrambi lo hanno fatto con il voto travisato da caschi da motociclista e armati. Uno di una pistola e l’altro di un coltello e di una spranga in ferro.

Gli episodi

Nella prima occasione il tentativo di rapina non è andato a buon fine. I due rapinatori non avrebbero trovato gli iPhone per i quali avevano fatto irruzione. Almeno stando al racconto dei dipendenti.

Nel secondo caso, i due hanno razziato i telefoni cellulari di varie marche, in un differente punto vendita

Le indagini

Le indagini della polizia basate sulla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza hanno poi permesso di identificare il 30enne come l’esecutore dei due fatti. Rinvenuto il motociclo utilizzato per compiere le rapine nonché, all’interno dell’abitazione dell’arrestato, anche indumenti compatibili con quelli indossati dagli autori dei reati.

Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.