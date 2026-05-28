Un patrimonio milionario

PALERMO – Dalla palazzina a Tre Fontane, località balneare a Campobello di Mazara, alla villa lussuosa a Marbella in Spagna.

È sterminato l’elenco dei beni sequestrati a Giacomo e Luca Tamburello, padre e figlio, e ad Anna Maria Bruno (ex moglie e madre dei primi due ndr) dal giudice per le indagini preliminari Antonella Consiglio su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

L’elenco dei beni sequestrati

Dell’elenco fanno parte conti correnti con saldi milionari in diverse banche di Andorra, Spagna, Lussemburgo, Principato di Monaco e Libano (dove ci sono anche partecipazioni societarie in un istituto bancario). Ed ancora ville nei residence “El Herrojo” di Benahavis, “Acqua” e “Los Granados” a Marbella. Lussuosi immobili immersi nel verde.

Sempre a Marbella i Tamburello hanno perfezionato l’ultimo affare, comprando “Villa Natacha” con tre milioni di euro prelevati a Montecarlo.

Sotto sequestro anche l’intero capitale sociale delle “Lumagia Invest sl”, “Gragolf Invest Sl”,

il cinquanta per cento della “Value Added Property sl” che possiede immobili negli edifici “Lequeitio”, Casaño”, “Los Arqueros Beach” “Las Lolas”, “Las Terrazas de Banús”, Guadaiza” a Marbella.

Ed ancora il 50 per cento della “Lujo Family Office”, l’intero compendio societario della “Cinzano ltd” con sede alle Isole Cayman, “Tucam Estates Limited” e “Strangewaus” a Gibilterra.

Ogni società ha mille di interessi finanziari nei settori del turismo, delle energie alternative, delle grande distribuzione e della ristorazione. Infine le macchine, dalla Porche Carrera al Land Rover Defender.

Secondo l’accusa, la famiglia Tamburello gestiva un giro di droga che ai tempi delle lire valeva 7 miliardi all’anno.