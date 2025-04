Catania in versione play off: Cavese battuta con un gol di Jiménez

Finisce 0-1: nel finale, traversa dell'ex Chiricò

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Novantanove minuti con brivido finale per il Catania che riesce a battere a domicilio una coriacea Cavese, confermando la posizione in classifica grazie anche alla concomitante sconfitta casalinga del Picerno per mano del Latina.

Negli istanti finali del prolungato recupero… l’ex dal dente avvelenato, Cosimo Chiricò, fa tremare la traversa della porta difesa da Dini ed i rossazzurri posso festeggiare un successo pesantissimo, frutto della prodezza firmata da Jimenez al quarto d’ora della ripresa. Scialba la prima frazione di gioco con portieri praticamente inoperosi.

L’unico sussulto all’8° quando, al culmine di un’incursione di Lunetta, Inglese devia in rete l’assist di Anastasio ma l’arbitro annulla per off-side su dubbia segnalazione del suo collaboratore di linea. Dalla parte opposta, ci prova soprattutto il solito Chiricò che non inquadra lo specchio della porta con alcune conclusioni dalla distanza.

Nella ripresa, Mimmo Toscano attinge subito dalla panchina schierando Jimenez al posto di un incerto Frisenna. Ed il fantasista spagnolo incide subito, indirizzando il pallone all’incrocio dei pali sul perfetto assist di un ritrovato Celli.

Poco dopo nessuno si fa trovare pronto alla deviazione sul cross radente di un generosissimo Lunetta mentre ancora Jimenez spreca di testa da ottima posizione. Dalla parte opposta, anche Maiuri cambia volto tattico alla sua squadra, rafforzando soprattutto l’attacco con innesti mirati.

Ma, dopo una pericolosa incursione di Fella, l’occasione più ghiotta la costruisce Chiricò in pieno recupero ma la conclusione a botta sicura del fantasista si stampa beffardamente contro la traversa a portiere battuto! Il Catania festeggia così l’ennesima vittoria esterna della stagione che rappresenta una sostanziosa iniezione di fiducia per l’imminente futuro.

Tabellino

CAVESE – CATANIA 0-1

CAVESE (3-5-2) – Lamberti, Evangelisti (dal 22°s.t. Sorrentino), Piana (k), Saio, Vitale (dal 33°s.t. Citarella), Sannipoli (dal 23°s.t. Rizzo), Fella, Pezzella (dal 33°s.t. Marranzino), Loreto, Chiricò, Verde (dal 33°s.t. Vigliotti).

A disposizione: Boffelli, Di Somma, Marchisano, Peretti, Barone, Fornito, Konate.

Allenatore: Vincenzo Maiuri.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Raimo (dal 13°s.t. Dalmonte), De Rose (k), Quaini (dal 33°s.t. Sturaro), Anastasio (dal 13°s.t. Allegretto), Frisenna (dal 1°s.t. Jimenez), Lunetta, Inglese (dal 25°s.t. De Paoli).

A disposizione: Farroni, Butano, Del Fabro, Gega, Stoppa, Montalto.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Alberto Poli di Verona.

Assistenti: Matteo Lauri (Gubbio) e Angelo Tomasi (Lecce).

Quarto ufficiale: Gabriele Caggiari (Cagliari).

Reti: 15° s.t. Jimenez (CT).

Indisponibili: Bethers, Guglielmotti, Luperini (CT); Rossi, Diarrassouba, Diop (CAV).

Squalificati: Di Tacchio (CT).

Ammoniti: Frisenna (CT); Chiricò (CAV); Fella (CAV); Citarella (CAV).

Note: trasferta vietata ai tifosi rossazzurri

Cronaca

Primo tempo (0-0)

1° sull’incursione di Lunetta… girata di Inglese contrata in angolo;

8° gol annullato (dubbio fuorigioco) ad Inglese che aveva deviato in rete da distanza ravvicinata sull’assist di Anastasio dopo incursione di Lunetta dalla sinistra!

16° gran tiro dalla distanza di Fella che esce di pochissimo;

31° gran tiro di Chiricò che sorvola di poco la traversa;

33° colpo di testa di Verde: centrale;

34° Frisenna spreca calciando male dal limite;

37° sulla corta respinta delle retroguardia rossazzurra… Chiricò manda il pallone altissimo;

44° Anastasio ci prova direttamente su punizione laterale: fuori;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude sul nulla di fatto.

Secondo tempo (0-1)

1° nel Catania, Jimenez subentra a Frisenna;

4° conclusione da fuori area di Raimo: alto;

5° girata di Inglese: alta;

7° sul cross dalla bandierina… brivido in area rossazzurra con un pallone vagante allontanato poi da De Rose;

13° nella Cavese, Rizzo rileva Sannipoli;

13° nel Catania, Dalmonte e Allegretto subentrano a Raimo e Anastasio;

15° Catania in vantaggio: incursione a sinistra di Celli e cross all’indietro per l’accorrente Jimenez che spedisce il pallone all’incrocio dei pali: 0-1 !

17° pericolosa incursione di Lunetta sul cui cross basso… nessuno è pronto per la deviazione vincente!

20° punizione di Inglese… deviata in corner dalla barriera;

22° nella Cavese, Evangelisti lascia il posto a Sorrentino;

24° sul cross di Celli… Jimenez manda alto di testa;

25° nel Catania, De Paoli subentra ad Inglese;

32° gran respinta di Dini sulla botta di Fella!

33° nella Cavese, Vigliotti, Citarella e Marranzino sostituiscono Verde, Vitale e Pezzella;

33° nel Catania, Quaini lascia il posto a Sturaro;

39° pericoloso cross basso di Fella col pallone che attraversa tutta l’area di rigore del Catania con Sorrentino che non arriva per la deviazione!

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° colpo di testa di Fella: alto;

51° serpentina di Chiricò che da centro area scaglia una gran botta che si stampa sulla traversa della porta difesa da Dini!

53° extra time prolungato dall’arbitro;

54° vince il Catania!