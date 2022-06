Pozzillo senza solarium: “Non siamo cittadini di serie B”

L'intervento di Gianluca Cannavò, ex consigliere provinciale, contro l'amministrazione acese.

1' DI LETTURA

“È vergognoso che l’amministrazione comunale di Acireale non riesca a garantire il solarium a Pozzillo, lasciando una frazione abbandonata a sé stessa”. Interviene così Gianluca Cannavò, già amministratore comunale e consigliere provinciale e oggi presidente dell’associazione ‘L’impegno continua’, sulla vicenda dei solarium nelle frazioni balneari acesi. Ieri l’amministrazione comunale acese ha annunciato l’impossibilità di realizzare quello previsto a Pozzillo, a causa della rinuncia della ditta che aveva ottenuto la gestione del servizio. “Conosco bene le problematiche connesse ai solarium perché – prosegue Cannavò – quando ho ricoperto il ruolo di assessore al Mare del Comune di Acireale, ho ideato, con la collaborazione degli uffici, la formula mista pubblico privato. I primi solarium li ho realizzati con gli sponsor privati e in un momento difficilissimo, quando il comune era commissariato. So perfettamente che possono esserci difficoltà, ma la politica è chiamata a trovare soluzioni. Non è possibile fare spallucce. Il sindaco si attivi con il fondo di riserva oppure con i privati, ma garantisca il servizio. Non ci possono essere – conclude Cannavò – cittadini di serie A e cittadini di serie B”.