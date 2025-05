Verso il Catania Pride 2025: sabato 10 maggio ci sarà l’assemblea pubblica

La marcia sarà il prossimo 5 luglio

CATANIA – Un’occasione per contribuire alla riuscita della marcia dell’orgoglio del prossimo 5 luglio: è questo l’intento del comitato Catania Pride 2025, che ha convocato un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per far parte del Gruppo volontari per l’edizione di quest’anno.

L’assemblea si terrà il 10 maggio 2025 alle ore 18:00, presso i locali del Centro Polifunzionale Midulla, in via Zuccarelli 36.

L’incontro – cui sono invitati cittadini e associazioni – sarà l’occasione in cui le realtà del comitato Pride 2025 presenteranno alla cittadinanza e alle soggettività politiche e sociali catanesi sia la manifestazione che le sigle che compongono il comitato stesso.

“Partecipando a questa call per volontari” spiegano dal comitato organizzativo “si darà una mano concreta per costruire gli eventi di finanziamento del Pride, il Village e il Corteo del Catania Pride 2025”.

Quest’anno tra l’altro si celebra anche una ricorrenza importante: “Festeggiamo i 25 anni dal primo corteo del Catania Pride!” Proseguono dal comitato. “Come le attiviste del 2000 fecero la storia del nostro Movimento a Catania (e non solo!) oggi anche tu hai l’occasione di essere parte attiva della storia del Pride!”

Il comitato auspica perciò massima partecipazione al fine della migliore riuscita del pride, degli eventi e del corteo.